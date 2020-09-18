A Milli Kadın Futbol Takımı Slovenya'ya yenildi

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki altıncı maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Slovenya'ya 3-1 yenildi.

Haber; AA
A Milli Kadın Futbol Takımı Slovenya'ya yenildi
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18 Eylül 2020 23:51
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu.

Slovenya, grupta 12 puanla ikinci sırada yer alırken, Türkiye 1 puanla son sırada kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 23 Ekim'de Kosova ile sahasında, 27 Ekim'de ise Rusya ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: Stanko Mlakar

Hakemler: Viki De Cremer, Joline Delcrois, Bosmans Ilka (Belçika)

Slovenya: Mersnik, Klopcic, Golob, Rozmaric, Erzen, Conc, Korosec, Kolbl (Dk. 90 Ivanusa), Zver, Begic (Dk. 73 Predanic), Prasnikar

Türkiye: Gamze Nur Yaman, Büşra Kuru, Gülbin Hız (Dk. 26 Dilan Yeşim Taşkın), Esra Erol, Didem Karagenç, Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Derya Arhan (Dk. 81 Sevgi Çınar), İlayda Civelek (Dk. 49 Berivan İçen), Fatma Kara, Yağmur Uraz

Goller: Dk. 18 Gülbin Hız (Türkiye), Dk. 28 Zver (Penaltıdan), Dk. 41 Prasnikar, Dk, 78 Kolbl (Slovenya)

Sarı kartlar: Dk. 49 Didem Karagenç, (Türkiye), Dk. 69 Erzen (Slovenya)



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