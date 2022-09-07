A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e kaybetti

2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0'lık skorla kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e kaybetti
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07 Eylül 2022 00:31
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi.

Vizela Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 33. dakikada Telma Encarnaçao, 36. dakikada Francisca Nazareth, 49. dakikada Kezban Tağ (Kendi kalesine) ve 79. dakikada Andreia Faria kaydetti.

Bu sonuçla milliler, grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, 6 takımın yer aldığı H Grubu'nu 10 puanla 4. sırada tamamladı.

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