A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
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02 Mayıs 2023 20:05
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 51 ülkenin A, B ve C olmak üzere 3 ligde mücadele edeceği organizasyonda kuraya 1. torbadan giren Türkiye, C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Gürcistan ile birlikte 2. Grup'ta yer aldı.

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonunda grubunu lider tamamlayan takım B Ligi'ne yükselecek. En iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak ekipler, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak. Bu etapta rakiplerine üstünlük sağlayan ülkeler B Ligi'nde Avrupa Şampiyonası elemeleri için mücadele verecek. Kaybedenler ise yollarına C Ligi'nde devam edecek. A Ligi'nde gruplarında ilk sırayı alacak 4 takım 21-28 Şubat 2024 tarihlerinde UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 5 Aralık'ta sona erecek. Play-off karşılaşmaları ise 21 ve 28 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, tüm rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, hedeflerinin B Ligi'ne yükselmek olduğunu, Türkiye'yi kadın futbolunda üst seviyeye getirmek için çalıştıklarını ve Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

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