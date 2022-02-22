A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Sırbistan

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Türkiye, 6. maçında 23 Şubat Çarşamba günü Sırbistan'la İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Sırbistan
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22 Şubat 2022 15:27
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Türkiye, 6. maçında 23 Şubat Çarşamba günü Sırbistan'la İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Türkiye-Sırbistan maçında İsviçre'den Deborah Anex düdük çalacak. Anex'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Emilie Aubry ile Laetitia Nuara yapacak.

Grupta 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Türkiye, 6 takımın bulunduğu grupta 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'daki maçta rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

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