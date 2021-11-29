A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu İsrail!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 30 Kasım Salı günü İsrail'i konuk edecek.
Milli takımın, 30 Kasım Salı günü Mersin Stadı'nda saat 18.00'de oynayacağı maçı Litvanya Futbol Federasyonundan Justina Lavrenovaite yönetecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta ilk 4 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Milliler 4 puanla, 6 takımlı grupta 4. sırada yer alıyor.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden İsrail ise son sırada yer alıyor.
Milli takımın, 30 Kasım Salı günü Mersin Stadı'nda saat 18.00'de oynayacağı maçı Litvanya Futbol Federasyonundan Justina Lavrenovaite yönetecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta ilk 4 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Milliler 4 puanla, 6 takımlı grupta 4. sırada yer alıyor.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden İsrail ise son sırada yer alıyor.