A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan sıralama başarısı

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 3 basamak birden yükselerek 64'üncü sıraya yerleşti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre; toplamda 1383.24 puana ulaşan A Milliler, aldıkları başarılı sonuçlarla beraber Ekim ayından itibaren topladıkları 10.23 puanla mevcut listede en fazla puan toplayan takım olmayı da başardı.



A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA'nın açıkladığı önceki dünya sıralamasında 1373.01 puanla 67. sırada yer alıyordu.





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