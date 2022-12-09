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A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan sıralama başarısı

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 3 basamak yükseldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; TFF
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A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan sıralama başarısı
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09 Aralık 2022 16:34
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 3 basamak birden yükselerek 64'üncü sıraya yerleşti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; toplamda 1383.24 puana ulaşan A Milliler, aldıkları başarılı sonuçlarla beraber Ekim ayından itibaren topladıkları 10.23 puanla mevcut listede en fazla puan toplayan takım olmayı da başardı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA'nın açıkladığı önceki dünya sıralamasında 1373.01 puanla 67. sırada yer alıyordu.

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