A Milli Kadın Futbol Takımı'mız Lüksemburg maçına hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında yarın Çorum'da oynayacağı Lüksemburg maçı hazırlıklarını tamamladı.



Çorum Şehir Stadı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. İdman pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.



Kıragası AA muhabirine, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.



Hedeflerinin galibiyet olduğuna işaret eden Kıragası, "Çok motiveyiz, çok konsantreyiz çünkü yarın buradan alacağımız 3 puanla B Ligi'ne çıkmayı garantileyeceğiz. Oyuncularım galibiyet almak için elinden geleni yapacaklar. As kadroda olan bazı oyuncularımızı sakatlıklarından dolayı çağıramamıştık ama onların yerine çağırdığımız her oyuncu, onlar için bir kat daha fazla oynamaya devam ediyor. Şu anda çok hazırız, B Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemizin 100. yılını yaşıyoruz, artık yeni bir yüz yıla adım attık. Türk kadının gücünü ve ülkesini gururlandırmak için neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız." dedi.



Kıragası, Çorum halkının maça ilgi göstermesini beklediklerini de dile getirdi.