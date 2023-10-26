A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg deplasmanında

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nin 3. haftasında 27 Ekim Cuma günü deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak.



Emile Mayrisch Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.



Dört takımın mücadele ettiği 2. Grup'ta oynadığı ilk 2 maçta Gürcistan'ı 3-0 ve Litvanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, 6 puanla zirvede yer alıyor.



Birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Lüksemburg ise 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.



