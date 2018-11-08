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A Milli Kadın Futbol Takımı, Gürcistan'ı devirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Kaynak: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, Gürcistan'ı devirdi
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08 Kasım 2018 16:23
A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te Gürcistan Futbol Federasyonu tesislerindeki Basa Stadı'nda oynanan müsabakada milli takımın gollerini 66. dakikada Melike Pekel ve 89. dakikada Ebru Topçu attı.

Ay-yıldızlı takım, Gürcistan ile 11 Kasım Cumartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak.

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