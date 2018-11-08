A Milli Kadın Futbol Takımı, Gürcistan'ı devirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te Gürcistan Futbol Federasyonu tesislerindeki Basa Stadı'nda oynanan müsabakada milli takımın gollerini 66. dakikada Melike Pekel ve 89. dakikada Ebru Topçu attı.
Ay-yıldızlı takım, Gürcistan ile 11 Kasım Cumartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te Gürcistan Futbol Federasyonu tesislerindeki Basa Stadı'nda oynanan müsabakada milli takımın gollerini 66. dakikada Melike Pekel ve 89. dakikada Ebru Topçu attı.
Ay-yıldızlı takım, Gürcistan ile 11 Kasım Cumartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın