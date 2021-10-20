A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan ile karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Bulgaristan ile mücadele edecek

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan ile karşılaşacak
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20 Ekim 2021 10:46
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında 21 Ekim Perşembe günü Bulgaristan'ı konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Litvanya Futbol Federasyonundan hakem Jurgita Macikunyte yönetecek. Irina Pozdejeva ile Gerda Eidinzonaite'nin yardımcı hakem olacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Lina Skladaityte üstlenecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, maç eksiğiyle üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında deplasmanda Almanya'ya 7-0 kaybeden Bulgaristan ise 6 takımlı grupta son sırada bulunuyor.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takım, sonraki maçında 26 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.


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