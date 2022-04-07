A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı devirdi!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 2-0 yendi.
Filibe kentindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takıma galibiyet getiren golleri 41. dakikada Ece Türkoğlu ve 90+2. dakikada Ebru Topçu kaydetti.
Bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 10'a çıkardı.
Türkiye, gruptaki 8. müsabakasında 12 Nisan Salı günü İsrail'e konuk olacak.
Filibe kentindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takıma galibiyet getiren golleri 41. dakikada Ece Türkoğlu ve 90+2. dakikada Ebru Topçu kaydetti.
Bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 10'a çıkardı.
Türkiye, gruptaki 8. müsabakasında 12 Nisan Salı günü İsrail'e konuk olacak.