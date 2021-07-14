A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk deplasmanında

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında 15 Temmuz Perşembe günü Arnavutluk ile karşılaşacak.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Selman Stermasi Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
İki takım arasında 12 Temmuz'da, Elbasan Arena'da oynanan ilk maçı Türkiye 2-1 kazanmıştı.
Kadın Milli Takımı, 16 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Selman Stermasi Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
İki takım arasında 12 Temmuz'da, Elbasan Arena'da oynanan ilk maçı Türkiye 2-1 kazanmıştı.
Kadın Milli Takımı, 16 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek.