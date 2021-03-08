A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

İspanya ve Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.



İspanya'nın Valensiya şehrinde çekilen kura sonucu, şampiyonada mücadele edecek 16 takım dörderli 4 gruba ayrıldı.



Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye, C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.



A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Fransa'nın Strazburg kentinde oynayacak.



Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan 4 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek final mücadelesi verecek.



Şampiyonada gruplar şöyle oluştu:



A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya,



B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan



C Grubu: Bosna Hersek, Slovenya, Türkiye, Belçika



D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan



