A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

Abone Ol
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2021 15:54
İspanya ve Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

İspanya'nın Valensiya şehrinde çekilen kura sonucu, şampiyonada mücadele edecek 16 takım dörderli 4 gruba ayrıldı.

Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye, C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Fransa'nın Strazburg kentinde oynayacak.

Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan 4 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek final mücadelesi verecek.

Şampiyonada gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya,

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: Bosna Hersek, Slovenya, Türkiye, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.