A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Litvanya

Milli takım, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. maçında yarın İstanbul'da Litvanya ile karşı karşıya gelecek

Haber; AA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Litvanya
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03 Şubat 2021 14:46
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. ve son maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyondaki müsabaka, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. 

Milli takım, E Grubu'ndaki 3 maçında bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Litvanya ise 2 maçından da mağlup ayrıldı.

Oynadığı 3 müsabakayı da kazanan Sırbistan ise şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

9 grupta müsabakaların oynandığı elemelerde lider takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.



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