A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Litvanya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. ve son maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak.



İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyondaki müsabaka, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.



Milli takım, E Grubu'ndaki 3 maçında bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Litvanya ise 2 maçından da mağlup ayrıldı.



Oynadığı 3 müsabakayı da kazanan Sırbistan ise şampiyonaya gitmeyi garantiledi.



9 grupta müsabakaların oynandığı elemelerde lider takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.



