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A Milli Kadın Basketbol Takımı'na yeni menajer

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın menajerliğine Yasemin Horasan'ın getirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı'na yeni menajer
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19 Ekim 2018 16:32
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni menajeri Yasemin Horasan oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın menajerliğine Yasemin Horasan'ın getirildiği ifade edildi.

Ay-yıldızlıların yeni menajeri Horasan, 2015 yılında basketbol kariyerini noktaladı. Horasan, 2017 yılında Genç Kız Milli Takımı, bu yılda da Yıldız Kız Milli Takımı ve Ümit Kız Milli Takımı menajerliği görevlerinde bulundu.

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