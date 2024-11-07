A Milli Kadın Basketbol Takımı: 'Takımın atmosferinden, enerjimizden çok mutluyum'

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 47 sayı farkla 101-54 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ekrem Memnun, müsabakada istedikleri her şeye ulaştıklarını söyledi.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ardından basın mensuplarına konuşan Memnun, "Kazandığımız için çok mutluyum. Takımın atmosferinden, enerjimizden çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Yani bu pencere maçları kolay olmuyor. Lig oynanıyor. Hepsinin kulüplerinden maçları var, yorgunluk var, roller farklı. Buraya gelip üç gün içerisinde yeni bir takım olmamız gerekiyor. Şu ana kadarki durumdan isteklerimden çok memnunum." ifadelerini kullandı.



Romanya'dan çok daha iyi bir takım olduklarının altını çizen Memnun, şöyle devam etti:



"Farkımızı ortaya koyduk. Bu yeni evimizde ilk milli maçtı. Bunu oynamak bize nasip oldu. Bugün layıkıyla bunu hak edecek sonucu da aldığımızı düşünüyorum. Bu bizim için önemliydi. Bizimle beraber olan bugün bu ilk milli maçımızda yeni evimizde bütün seyircimize çok teşekkür ediyorum. Biz takımımıza çok inanıyoruz, güveniyoruz, oyuncularımızı çok seviyoruz, hepsine inanıyoruz. Büyük hayallerimiz var. İnşallah devam ettireceğiz. Pazar günü Slovakya'yla çok önemli bir maç oynayacağız. Şimdi bu maçı bitirdik. Slovakya çok farklı bir deplasman. Onların da iddiaları var. Onlar da katılmak istiyorlar. Çok zor bir maç oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonuçla galibiyetle geri dönmek istiyoruz."



Oyuncuların isteğinden çok memnun olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şimdi rakibin durumu belli. Pek bir şey söylemek istemiyorum ama ben oyuncuların isteğinden, milli takımda oynama isteğinden, konsantrasyonlarından, özverilerinden gerçekten çok memnunum. Bugün için en önemli konumuz buydu. Rakibi seyrettik, tanıyoruz. Daha iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Ama hep bir istekle, bugün ilk milli maçımıza layık bir oyun ortaya koymak istedik. Bizi gelip destekleyen seyirciye buraya boşuna gelmediklerini göstermek istedik. Takımımızın değerini, kıymetini, oyuncuların kıymetini hatırlatmak istedik. O yönden benim açımdan istediğim her şeye ulaştım. Çok çok teşekkür ederim oyunculara."



