A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'ya gitti

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı konuk olacağı Slovenya'ya doğru hareket etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'ya gitti
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10 Kasım 2021 13:19
FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında 11 Kasım Perşembe günü Slovenya'ya konuk olacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu ülkeye gitti.

Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket etti.

Ceyhun Yıldızoğlu'nun başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

İnci Güçlü (BOTAŞ), Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Safiport), Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç, Merve Aydın (Galatasaray), Bahar Çağlar Ökten (Hatayspor), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor).

A Milli Takım, Slovenya ile 11 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.


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