A Milli Hentbolcularımızdan Belçika'ya karşı zafer!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika'yı 30-25 yendi.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da ay-yıldızlı ekip 17 -14 önde tamamladı.
Müsabaka boyunca alkışlarıyla milli takımı destekleyen Kastamonulu spor severler, maça yoğun ilgi gösterdi.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da ay-yıldızlı ekip 17 -14 önde tamamladı.
Müsabaka boyunca alkışlarıyla milli takımı destekleyen Kastamonulu spor severler, maça yoğun ilgi gösterdi.