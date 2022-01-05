A Milli Hentbolcularımızdan Belçika'ya karşı zafer!

2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız, Belçika'yı 30-25 mağlup etti.

Haber; AA
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A Milli Hentbolcularımızdan Belçika'ya karşı zafer!
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05 Ocak 2022 21:30
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika'yı 30-25 yendi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da ay-yıldızlı ekip 17 -14 önde tamamladı.

Müsabaka boyunca alkışlarıyla milli takımı destekleyen Kastamonulu spor severler, maça yoğun ilgi gösterdi.


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