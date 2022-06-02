A Milli Hentbol Takımları'nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları'nın, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda grup aşamasındaki rakipleri beli oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Makedonya, Sırbistan, Portekiz ile B Grubu'nda mücadele edecek.



A Grubu'nda ise İspanya, Tunus, Hırvatistan ve Cezayir yer alıyor.



A Milli Erkek Hentbol Milli Takımı ise İspanya, Makedonya, Yunanistan ve Cezayir ile B Grubu'nda yer aldı.



Tunus, Slovenya, Mısır, İtalya ve Sırbistan ise A Grubu'nda mücadele edecek.





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