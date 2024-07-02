A Milli Futbol Takımı'nın 4. çeyrek final heyecanı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale kalan Türkiye, tarihinde katıldığı büyük turnuvalarda 4. kez son 8 takım arasına kaldı.



Ay-yıldızlı ekip, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 2, Dünya Kupası'nda ise 1 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Milli takım, EURO 2000 ve EURO 2008 ile 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.



Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası finallerinde gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.



Ay-yıldızlılar, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilerek final şansını kaçıran Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.



Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'nda ise Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile mücadele ettiği gruptan çıkıp, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i elemiş, yarı finalde Brezilya'ya mağlup olmuştu. Türkiye, üçüncülük maçında Güney Kore'yi yenerek önemli bir başarıya ulaşmıştı.



