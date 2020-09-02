A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haber; AA
A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2020 21:58
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.

TFF'nin A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için