A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.



Isınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.



TFF'nin A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.



