A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, çarşamba İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Milliler, karşılaşmanın son antrenmanını, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçın oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması üzerinde durdu.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
Milliler, karşılaşmanın son antrenmanını, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçın oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması üzerinde durdu.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
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