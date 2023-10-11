A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a gitti

Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı Osijek gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2023 16:37
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı Osijek şehrine gitti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Osijek'e hareket eden millilere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.

Hırvatistan-Türkiye mücadelesi, TSİ 21.45'te Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery