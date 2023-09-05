A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık gerçekleştirildi.



ALKIŞLARLA KARŞILANDI



İdman öncesinde, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen Orkun Kökçü'yü teknik ekip ve takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.



Milli futbolcu Cenk Özkacar, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Geniş alanda çift kale maçın ardından oyuncular, dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.



Ermenistan maçının İstanbul'daki hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, saat 15.00'te kalkacak uçakla Eskişehir'e gidecek.



BÜYÜKEKŞİ KUNTZ'LA GÖRÜŞTÜ



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, antrenmanın son bölümünde idmanı ziyaret etti.



Futbolcularla kısa bir süre konuşan Büyükekşi, ardından saha kenarında teknik direktör Stefan Kuntz ile uzun süre görüştü.



Ay-yıldızlı ekibin idmanını TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri izledi.



Milli takım aday kadrosuna sonradan dahil edilen Halil Dervişoğlu'nun ise bu akşam kampa katılması bekleniyor.



