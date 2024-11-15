A Milli Futbol Takımı, Galler ile 11. kez karşılaşacak

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 06.09.2024 Cardiff UEFA Uluslar Ligi 0-0 21.11.2023 Cardiff Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 19.06.2023 Samsun Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 16.06.2021 Bakü EURO 2024 0-2 20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4 14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0 25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4 21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında cumartesi günü Kayseri'de karşılaşacağı Galler ile 11. kez rakip olacak.Milliler, tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde birer, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'er olmak üzere rakibine 10 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler, 1-0 kazandı.İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.Türkiye, rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi.Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı. Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ilk karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.