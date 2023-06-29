A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Haziran ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41. sıraya çıktı. Ay-Yıldızlılar, nisan ayı sıralamasında da bir sıra yükselmişti.



Türkiye'nin 1.484 puanla 41. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan bir sıra yükselerek 6'ncılığa yerleşirken, Ermenistan ise en fazla yükseliş kaydeden ülkeler arasına girerek 97'nci sıradan 90'ıncı sıraya çıktı.



Haziran ayı sıralamasının puan ve sıra bakımından en büyük düşüşünü yaşayan ülke olan Galler ise 26. basamaktan 35'e gerilerken, Letonya'da 132. sıradan 134'e düştü.



A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül'de özel maçta karşılaşacağı rakibi Japonya da FIFA sıralamasındaki 20'ncilik pozisyonunu ve Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasındaki birincilik konumunu korudu.



FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan haziran ayı sıralamasında ilk üç sıra değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1.843,73 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1843,54 puanla 2'nci, Brezilya ise 1828 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Bu takımları 1797 puanla 4. sıradaki İngiltere ve 1788 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz'da açıklanacak.

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