A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak geriledi

Sıra Takım Puan Sıralama Değişimi 1 Arjantin 1860 - 2 Fransa 1837 - 3 Belçika 1797 - 4 Brezilya 1791 +1 5 İngiltere 1787 -1 6 Portekiz 1747 - 7 Hollanda 1746 - 8 İspanya 1729 - 9 Hırvatistan 1728 +1 10 İtalya 1724 -1

FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.