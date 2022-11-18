A Milli Futbol Takımı, Çekya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Çekya ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Futbol Takımı, Çekya maçına hazır
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18 Kasım 2022 22:05
A Milli Futbol Takımı, cumartesi Çekya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, karşılaşmanın son antrenmanını, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçın oynanacağı Kalyon Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, milli takım, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi. 

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