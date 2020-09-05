A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti

Macaristan karşılaşması sonrası Sivas'ta kalan ve Sırbistan maçı hazırlıklarını Yeni 4 Eylül Stadı'nda sürdüren ay-yıldızlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Belgrad'a hareket etti.



Kafilede, Macaristan maçı sonrası kasığında ağrı oluşan ve kadrodan çıkartılan Mert Hakan Yandaş yer almadı.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 21.00'de mücadelenin oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.



