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A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı

Almanya'da kamp yapan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Almanya'da kamp yapan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan ay-yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.

Bu antrenmanla Almanya kampındaki son çalışmasını yapan ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek.

Milliler, Roma'da EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacağı maç için kamp yapacağı otele yerleşecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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