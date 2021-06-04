A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki çalışmalarına devam ediyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor
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04 Haziran 2021 16:34
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasındaki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Moldova maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenman, istasyon ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman, çift kale maçla sona erdi.

A Milli Takım hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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