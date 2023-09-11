A Milli Futbol Takımı, 618. maçına Japonya karşısında çıkacak

Hazırlık maçında yarın Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 618. müsabakaya çıkacak.



Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.



Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.



Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Hükmen galibiyet ve Kosova maçı



Milliler, 617 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.



Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.



Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



Stefan Kuntz ile 20. maç



Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını Japonya karşısında oynayacak.



Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.



