A Milli Erkek Voleybol Takımının rakipleri belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımının rakipleri belli oldu!
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17 Mart 2023 16:41
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda milli takım B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile eşleşti.

Milli takım, eleme grubu karşılaşmalarını 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde 24 takım 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

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