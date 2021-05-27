A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 20:16
2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan kura çekiminde A Milli Takım, C Grubu'nda yer aldı.

Milliler, grup etabında ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Türkiye, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası,1-19 Eylül tarihlerinde Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz

B Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, Karadağ

C Grubu: Türkiye, Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya, Kuzey Makedonya

D Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.