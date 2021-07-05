2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 01-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçını 2 Eylül'de Rusya ile oynayacak.



Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na C Grubu'nda katılan milliler, grupta Rusya'nın yanı sıra ev sahibi Finlandiya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.



Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.



A Milli Erkek Voleybol Takımının, gruplardaki maç programı şu şekilde:



2 Eylül:



17.00 Rusya-Türkiye



3 Eylül:



17.00 Türkiye-İspanya



5 Eylül:



14.00 Kuzey Makedonya-Türkiye



6 Eylül:



20.00 Türkiye - Hollanda



8 Eylül:



20.00 Finlandiya-Türkiye



