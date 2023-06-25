A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın finalde rakibi Ukrayna!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaşacak.



Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Dörtlü Final yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenen milli takım, finale yükseldi.



Yarı finaldeki diğer takımlardan Ukrayna, 25-23, 21-25, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.



Bugün TSİ 21.00'de oynanacak final maçı TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



Çekya ile Hırvatistan ise bugün TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.





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