A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa giriyor

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da kampa girecek.



Milliler, iki gün sürecek kampın ardından grup maçları için Belarus'a hareket edecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.



Türkiye, son şampiyon olarak katılacağı CEV Avrupa Altın Ligi'nin C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.



Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında yer alacak. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da yapılacak.



Ay-yıldızlıların Belarus'ta oynayacağı maçların programı şöyle:



28 Mayıs Cuma:



16.00 Çekya-Türkiye



29 Mayıs Cumartesi:



16.00 Portekiz-Türkiye



30 Mayıs Pazar:



19.00 Türkiye-Belarus



