A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey 'Altın Lig'de şampiyonluğa inanıyor

CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek "Filenin Efeleri"nin çalıştırıcısı Nedim Özbey, AA muhabirine hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.



Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazır şekilde katılmayı amaçladıklarını kaydeden tecrübeli antrenör, "Çocukların kafalarında hayalleri var, benim hayallerimde de onlar var. Benim de bir hayalim var. Hayal kurmazsan gerçeği yakalayamazsın. Bu çocuklarla beraber Avrupa Şampiyonası öncesi Altın Ligi bir hazırlık olarak görüyorum. Apoletimizde Altın Lig şampiyonluğu var. Bunu da devam ettirmek istiyorum, çocukları buna inandırıyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin erkek voleybolunda olimpiyat oyunlarına mutlaka katılması gerektiğini vurgulayan Özbey, "Bu jenerasyonun bizi olimpiyatlara götürme şansı var. Dünyadaki bir numaralı organizasyon olimpiyat. Her sporcu oraya gitmek ister. Benim de böyle bir hedefim var. Gittikten sonrası kolay. Çünkü olimpiyatlara çok zorlu gruplardan çıkıyoruz." diye konuştu.



Hedeflerine birer birer ulaştıklarını aktaran Nedim Özbey, "Biz geldik, ilk sene çok zorluydu, üçüncü olduk. İkinci sene şampiyon olduk. İkinci kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılıyoruz. Ocak ayında Bakü'de yaptığımız maçlardan sonra direkt katılma hakkı elde ettik. Yaşadığımız şanssızlıklar var. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na 6 eksikle gittik. İnanılmaz sakatlıklar yaşadık. Bu genç jenerasyon, alttan gelen çocuklar o arayı, boşluğu kapatıyor." yorumunu yaptı.



- "Kazanmayı çok istiyorlar"



Milli takımın yarın başlayacak CEV Avrupa Altın Ligi'nde Çekya, Portekiz ve Belarus ile yer aldığı C Grubu'nu değerlendiren tecrübeli antrenör, "Üçü de Avrupa Şampiyonası elemeleri oynadı. İnanılmaz zor maçlar yaptılar ve üçü de çıktı. Altışar maç yaptılar, hazırlar, en iyi takımlarıyla geldiler. İlk maçımızı Çekya ile yapacağız. Çocuklardan şampiyonluk bekliyorum. Kazanmayı çok istiyorlar." ifadelerini kullandı.



Umut veren bir jenerasyona sahip olduklarını vurgulayan Özbey, "İnançlı, güven veren bir jenerasyon. Milli takımda 400'e yakın maçta görev yapmış bir hocayım. Türk sporunda 50 yıldır varım. Ben bu yaşta bu heyecanı duyuyorsam, genç yaştaki onlara da çok farklı empoze ediyorum. Onlar benim heyecanımdan çok memnunlar. O inancı, o güveni onlara aşılıyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bir yerlere gelebileceksek bu jenerasyonla geleceğiz." şeklinde konuştu.



- "Genç bir jenerasyon ve uzun vadeli bir çalışmayla bir yerlere gelmeyi planladık"



Zor bir sezonu geride bıraktıklarını hatırlatan Nedim Özbey, eksiklerini tamamlayarak genç oyuncuları iyi bir yere getirmek istediklerini belirtti.



Fizikli ve kapasiteli oyunculara sahip olduklarını kaydeden Özbey, "Pandemide haftada üç maç oynandı. Hastalıklar, sakatlıklar yaşandı. Kafamızda plan oluşturduk. Genç bir jenerasyon ve uzun vadeli bir çalışmayla onların elde edeceği başarılarla bir yerlere gelmeyi planladık. Hepsi Türkiye liginde bu sene şans buldu, çok da iyi oynadılar. Bazıları inanılmaz yerlere çıktı ve hepimizi şaşırttı. Yalnızca bizim ülkemizde değil, bu çocuklar Avrupa ve dünya voleybolunda da izlendi. Çok genç yaşta A milli takıma yeni giren en az 10 oyuncu var. Çok heyecanlılar, çok istekliler, çok çalışıyorlar. Eksiklerini tamamlayıp onları iyi bir yere getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Kadro seçimini yaparken hak yememek için çok uğraştım"



Kadroda zaman zaman değişiklikler olabileceğini aktaran Nedim Özbey, "Kadro seçimini yaparken hak yememek için çok uğraştım. Hem görsel olarak hem de bütün ligin istatistiğiyle değerlendirdim. 18 kişilik kadro yaptık, 26 ve 36 kişilik kadrolar da yaptık. Erkek voleybolunda milli takım seviyesinde ciddi bir altyapı var. Federasyonun yapmış olduğu voleybol lisesi bünyesinde çalışan çok önemli arkadaşlarımız var. Kaynağımız orası." şeklinde görüş belirtti.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a yapmış olduğu organizasyonlar için teşekkür eden A Milli Takım Başantrenörü, "Voleybol ailesinin tüm çalışanları, tüm ekip antrenmanlarımızı izledi. Çok kıymet verdiler bize. Sponsor hastanelerimizin en büyük hekimleri her şeyiyle bizimle ilgileniyor. Malzeme konusunda başkana ayrıca teşekkür ediyorum. Onun da hayalleri var. Destekleyerek erkek takımının bir yere gelmesini istiyor. O da eski bir antrenör. Eski milli takım hocası. Buradan çıkmış bir insan." diye konuştu.