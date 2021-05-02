A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da kampa girecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlara hazırlık için 3 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da kampa girecek.



Milli takım, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.



Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında mücadele edecek. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da yapılacak.



Millilerin, Belarus'ta oynayacağı maçların programı şöyle:



- 28 Mayıs Cuma:



16.00 Çekya-Türkiye



- 29 Mayıs Cumartesi:



16.00 Portekiz-Türkiye



- 30 Mayıs Pazar:



19.00 Türkiye-Belarus



