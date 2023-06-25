A Milli Erkek Sutopu Takımı, Sırbistan'a mağlup

A Milli Erkek Sutopu Takımı, 2024 LEN Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında Sırbistan'a 16-4 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Sutopu Takımı, Sırbistan'a mağlup
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25 Haziran 2023 16:24
A Milli Erkek Sutopu Takımı, 2024 LEN Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 16-4 yenildi.

Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanan C Grubu eleme müsabakaları tamamlandı.

Son maçında Sırbistan ile karşılaşan milliler, ilk periyodunu 6-1, ikinci periyodunu 8-1, üçüncü periyodunu da 11-3 geride tamamladığı karşılaşmada havuzdan 16-4 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, grupta sırasıyla Slovakya, Büyük Britanya ve Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Slovakya'ya 11-6 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise Büyük Britanya'yı 19-2 mağlup etmişti.

Milliler, bu sonuçların ardından grubu 3. sırada tamamladı. Grupta 1. sırada yer alan Sırbistan, finallere katılma hakkı kazandı.

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