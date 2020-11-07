A Milli Erkek Hentbol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Slovenya'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek
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07 Kasım 2020 14:34
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ikinci maçında 8 Kasım Pazar günü Slovenya ile Eskişehir'de karşılaşacak.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Rus hakem ikilisi Nikolay Volodkov ve Evgeny Zotin yönetecek.

Türkiye, grubundaki ilk maçında Hollanda'ya deplasmanda 27-26 mağlup olurken, Slovenya-Polonya müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

A Milli Takım, Slovenya ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3. kez karşı karşıya gelecek. 1995 yılında Slovenya'ya deplasmanda 26-20 yenilen ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Ankara'da 23-23 berabere kalmıştı.



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