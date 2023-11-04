A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi İtalya

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur ikinci maçında deplasmanda 5 Ekim Pazar Günü (yarın) İtalya ile oynayacak.
İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 1 Kasım'da Sakarya Serdivan'da oynanan ilk maçta İtalya'yı 37-28 mağlup etmişti.
İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 1 Kasım'da Sakarya Serdivan'da oynanan ilk maçta İtalya'yı 37-28 mağlup etmişti.