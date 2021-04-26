A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın konuğu Slovenya

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta dördüncü maçında 27 Nisan Salı günü Eskişehir'de Slovenya'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın konuğu Slovenya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 15:02
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta dördüncü maçında 27 Nisan Salı günü Eskişehir'de Slovenya'yı konuk edecek.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Daha önce 8 Kasım 2020'de oynanması gereken karşılaşma, Slovenya'nın sporcularında çıkan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden ay-yıldızlı ekip, ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Milliler, Eskişehir'de 29 Nisan Perşembe günü Hollanda'yla, 2 Mayıs Pazar günü ise Slovenya'yla deplasmanda oynayarak grup maçlarını tamamlayacak.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.