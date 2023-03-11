A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın konuğu Lüksemburg

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında 12 Mart Pazar günü Konya'da Lüksemburg'u konuk edecek.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.



Milli takım, rakibini deplasmanda 30-29 mağlup etmişti.



Elemelerde bir galibiyet ve iki mağlubiyeti bulunan Türkiye, grupta üçüncü sırada yer alıyor. Grupta oynadığı üç maçı da kaybeden Lüksemburg ise son sırada bulunuyor.



A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Nisan'da Portekiz'i konuk edecek, gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.





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