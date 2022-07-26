A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu!

5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, Ankara'da yapacağı ikinci hazırlık kampına 19 sporcu çağrıldı.



Başantrenör Okan Halay yönetiminde 29-31 Temmuz tarihlerinde Ankara THF Spor Kompleksi'nde yapılacak ikinci kampın kadrosunda 19 oyuncu yer aldı. A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları nihai kadrosu bu kamp sonrasında belirlenecek.



A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.



Kampa davet edilen sporcular şöyle:



"Enis Yatkın, Hüseyin Bereket, Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Ali Emre Babacan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç, Tolga Aşçı, Doğukan Sarısoy, Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya, Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu, Emre Engin, Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ