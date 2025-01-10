A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hayali Avrupa!

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü Daniel Gordo, 2026 Avrupa Şampiyonası yolunda elemeleri geçip, şampiyona finallerine kalmak için çok çalıştıklarını söyledi.



Gordo, milli takımın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını, AA muhabirine değerlendirdi.



Milli takımın 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası 7. Eleme Grubu'nda üçüncü maçını mart ayında İsviçre ile Türkiye'de oynayacağını hatırlatan Gordo, son katıldıkları Uluslararası Karpat Turnuvası'na ilişkin, "Sadece bir turnuvanın sonucuna göre karar vermek zor, hiç hazırlanmadan gittik. Turnuvada temelden başlayarak yavaş yavaş iyileşerek devam ettik. Her geçen müsabakada daha iyi oynadık. Turnuvada gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ile oynama alışkanlığımız daha önemli, çalıştıkça daha iyi olacağız." diye konuştu.



Yaklaşık bir yıldır milli takımla çalıştıklarının hatırlatılması üzerine de Gordo, "Daha çok yeni başladık sayılır, doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Kendimizi çok az müsabakada deneme imkanı bulduk, işte Avusturya ve Almanya müsabakaları ve Karpat Turnuvası. Bir arada olmamız, oynama alışkanlığı kazanmamız çok önemli, ilerleyen zamanlarda daha iyi noktalara geleceğiz." dedi.



Milli takımın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçlarına yönelik de Gordo, "Çok zor bir gruptayız, üç üst düzey takımla, bir nevi Bundesliga kadrolarına sahip üç ülkeyle aynı gruptayız. Bu takımların kendi aralarındaki maçları da sıralamamıza etki edecek, Avusturya-İsviçre maçı berabere bitti. Birer puan paylaştılar, dolayısıyla biz öncelikle kendi oyunumuza bakacağız, elimizden gelenin en iyisini yapıp diğer ülkelerden puan almaya çalışacağız, sonra 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefi güdeceğiz." şeklinde konuştu.



"Bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz"



İspanyol başantrenör Gordo, en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirterek, "Öncelikle bütün takımlar birbirinden güçlü, bunların içinde Almanya dünyanın en iyi takımlarından biri. Biz en iyisini yapıp bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.



Elemelerin geçilmesi halinde Türkiye'nin tarihinde ilk kez erkeklerle Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılacağının hatırlatılması üzerine de Gordo, şu ifadeleri kullandı:



"Çok zor bir gruptayız, ayaklarımızın yere basması lazım. Bunun bir rüya olduğunu biliyorum, onun için birer birer her maç özelinde odaklanıp, rakiplerimizden puan alıp finallere kalmak istiyoruz. Bütün maçlarda savaşacağız, dünyanın en iyi oyuncularına sahip rakiplerimizden puan almaya çalışacağız. Takım olarak gelişmek, dünyanın en iyi oyuncularıyla rekabet eder hale gelebilmek, bu mücadeleyi verebilmek için de en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Son oynadığımız iki maçta gösterdiğimiz mücadele umut veriyor, iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu çocukların, en iyisini yapacaklarına kesinlikle inanıyorum."



Enis Harun: "Dünyanın en iyilerine kafa tutabildiğimizi gördük"



Milli hentbolcu Enis Harun Hacıoğlu da Karpat Turnuvası'nın takımın eksikliklerinin görülmesi için bir fırsat sunduğunu belirterek, "Orada önemli olan şey takım içindeki uyumu yakalamak, önümüzdeki maçlar için daha iyi bir atmosfer yakalamak ve uyum sağlamaktı. Bu anlamda 'güzel geçti' diyebilirim, son maçımızda Sırbistan'a karşı çok güzel mücadele verdik." dedi.



2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda zor bir kuraya düştüklerini vurgulayan Enis Harun, "Burada ve Avusturya'da oynadığımız maçtan sonra hem Türk halkında hem de takımda bu gruptan puan alamayacağımızı düşünen kimse olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok güzel top oynadık ve dünyanın en iyilerine kafa tutabildiğimizi gördük." şeklinde konuştu.



Avrupa Şampiyonası'na gideceklerine takım olarak inançlarının yüksek olduğunu dile getiren Enis Harun, değerlendirmesini şöyle tamamladı:



"Özellikle son Almanya maçı sonrası takım olarak inancımız gerçekten çok iyi, dünya lideri bir takıma karşı çok iyi oynadık. Bu oynadığımız topu diğer takımlara karşı da oynarsak gruptan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Türk hentbol tarihinde erkeklerde daha önce bu başarıyı yapan olmadı. A Milli Kadın Hentbol Takımı da ilk defa bu sene gitti, onlar için de çok güzel oldu. Umarım biz de bunu başaracağız. İspanyol sistemini uygulamaya çalışıyoruz, savunma ve hücum anlamında bizim oynadığımızdan daha farklı. Hocayla bir sene boyunca sürekli bunlara çalıştık ve bu sistemin verimli olduğunu da Almanya maçında gördük."



