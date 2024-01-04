A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda koç değişikliği

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Daniel Gordo'yu getirdi.



Daniel Gordo, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen imza töreniyle resmen göreve başladı.



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Önemli bir kariyere sahip, dünyanın en önemli hentbol liglerinden İspanya Süper Ligi'nden Daniel Gordo ile milli takımlarımıza başantrenör olarak anlaşmış durumdayız. Ama öncesinde milli takımlarımızda görev yapan hocalarımıza ve Okan Halay hocamıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



"BAŞARILAR KAZANACAĞIZ"



Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın son dönemde bir gelişim sürecine girdiğini belirterek, "Farklı hedeflerimiz var, önümüzde resmi maçımız kasım ayına kadar olmayacak, Avrupa Şampiyonası finallerine gidebilmek için önümüzde uzun bir hazırlık dönemi olacak. Burada ekolüne, tecrübesine çok güvendiğimiz sevgili Daniel Gordo ile uzun zamandır yaptığımız görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya vardık. Türk hentboluna farklı bir nefes, farklı bir enerji getireceğine inanıyorum. İnşallah çok önemli başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kılıç, anlaşmaya ilişkin, "Daniel Gordo ile anlaşmamız 1,5 yıllık, artı bir yılı daha var. Aynı tutku ve hedeflere bakabilmek için önümüzde önemli bir fırsat var. Türkiye'nin olmazsa olmazı Avrupa ve dünya şampiyonası finallerinde yer almak olmalıdır. Biz bunu başaracak güçteyiz. İnşallah bütün dünyanın kabul ettiği bir İspanyol hentbol ekolü var, Daniel ile bu işi başaracağız. Bu anlaşmanın ülke hentboluna faydası olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.



"EN İYİ KONUMA GETİRECEĞİM"



Ay-yıldızlı ekibin yeni başantrenörü Daniel Gordo ise "Benimle anlaşmayı kabul eden federasyon yöneticilerine ve herkese çok teşekkür ediyorum. Türk hentbolunun yıllardır süregelen eski bir geçmişi var. Gayet güçlü hedeflerimiz olacak ve sürekli çalışacağız. Türk hentbolunu olabilecek en iyi konuma getirmek için uğraşacağım, hatta Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilecek konuma getirmek gibi bir hayalim var." şeklinde konuştu.



Gordo, oyuncuların antrenmanlarına çok önem verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"En önemli şeylerden birisi takım ruhu oluşturmak ve takımın daha ileriye gitmesi için antrenmanlara önem vereceğiz. Ayrıca yeni oyunculara da şans vermek istiyorum. Oyuncuların motivasyonlarının yüksek olması için uğraşacağım, kamplar bunun için iyi bir araç. Kendi ekibimle gelmedim. İki kamp planlıyorum, oyuncuların hepsiyle tanışarak takımın mantığını oturtmak istiyorum."



Sporun amacının başarı olduğunu aktaran Gordo, "Daha gerçekçi hedefler koyacağız. 10 aylık maçsız sürecin bir şans olduğunu düşünüyorum. Ulusal takıma destek olarak kesinlikle yeni fikirler, yeni misyonlar, yeni teknikler geliştirmek için oldukça vaktimiz olacak. Geçmişte yaşadığımız deneyimlerle takımı daha iyi bir noktaya çekebileceğimizi düşünüyorum. Sık sık üzerinde durduğumuz gibi bir takım ruhu oluşturabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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