A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda ayrılık!

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Başantrenörü Daniel Gordo Rios ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda ayrılık!
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23 Ocak 2025 13:35
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Başantrenörü Daniel Gordo Rios ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

"Teşekkürler Daniel Gordo Rios!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"4 Ocak 2024'ten bu yana A Milli Erkek Hentbol Takımımızın Başantrenörlüğünü yürüten Daniel Gordo Rios ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Daniel Gordo Rios yönetiminde Milli Takımımız Euro 2026 Elemelerinde 2 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda Avusturya'ya 31-28, Almanya'ya ise 36-29 mağlup olmuştu.

Milli Takımımıza kattığı değerli katkılar, emeği ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

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