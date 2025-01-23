A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda ayrılık!

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Başantrenörü Daniel Gordo Rios ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.



"Teşekkürler Daniel Gordo Rios!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;



"4 Ocak 2024'ten bu yana A Milli Erkek Hentbol Takımımızın Başantrenörlüğünü yürüten Daniel Gordo Rios ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Daniel Gordo Rios yönetiminde Milli Takımımız Euro 2026 Elemelerinde 2 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda Avusturya'ya 31-28, Almanya'ya ise 36-29 mağlup olmuştu.



Milli Takımımıza kattığı değerli katkılar, emeği ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."



