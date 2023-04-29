A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya deplasmanında

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşılaşacak.
Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Son maçında Ankara'da konuk ettiği Portekiz'e 37-35 yenilen milliler, grupta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
Milli takımın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Mehmet Ali Karadurmuş, Koray Ayar, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Tolga Durmaz.
Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Son maçında Ankara'da konuk ettiği Portekiz'e 37-35 yenilen milliler, grupta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
Milli takımın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Mehmet Ali Karadurmuş, Koray Ayar, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Tolga Durmaz.
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