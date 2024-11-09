A Milli Erkek Hentbol Takımı: 'Az gol yiyerek, bu müsabakadan galip çıkmaya çalışacağız'

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında 10 Kasım Pazar günü Almanya'yı ağırlayacak.Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.10'da başlayacak.Başantrenör Daniel Gordo Rios ile milli hentbolcu Doruk Pehlivan, maçın oynanacağı salonda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Rios, elemelerin ilk maçında Avusturya'ya karşı iyi oyun sergilediklerini belirterekdedi.Almanya'nın da çok iyi takım olduğuna dikkati çeken Rios,diye konuştu.Milli takımın kaydettiği gelişimle ilgili soru üzerine İspanyol başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:Rios, grupta tüm maçları "final havasında" oynamaları gerektiğini de dile getirerek,değerlendirmesini yaptı.Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, Almanya maçına ilişkinifadelerini kullandı.Avrupa'da yıllardır forma giydiğine dikkati çeken Doruk, şunları kaydetti:Kariyerini Almanya'da sürdüren Doruk, yarınki maç öncesi ne hissettiğiyle ilgili soruya iseyanıtını verdi.Milliler, elemelerde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Avusturya'ya 31-28 mağlup oldu.